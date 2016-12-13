Ереван, 13 декабря, 2016, 21:15 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел и Службе национальной безопасности Армении не комментируют ситуацию, сложившуюся вокруг Бакинской платформы армяно-азербайджанского миротворчества, о вхождении в которую заявили несколько граждан Армении, а затем некоторые из них опровергают эту информацию, другие, наоборот, с большим энтузиазмом подтверждают.

Haqqin.az Сюзан Джагинян

В МИД Армении не комментируют ситуацию вокруг так называемой платформы, заявив, что не комментируют маразм.

В Службе национальной безопасности Армении в свою очередь заявили, что не располагают на сей счет и информацией для СМИ. Однако агентство «АрмИнфо» со ссылкой на источники в этой структуре сообщает, что СНБ пристально следит за ситуацией, развивающейся вокруг Бакинской платформы армяно-азербайджанского миротворчества.

Тем не менее с подачи азербайджанских СМИ уже пятый гражданин Армении, Армен Вирабян, примкнул к этой платформе и намерен посетить Баку для участия в ее работе. Правда, сразу после обнародования этой информации в социальных сетях появилась видеозапись с участием Вирабяна, в которой он утверждает, что его обманули относительно истинных целей данной платформы, а после того как он выяснил всю правду, отказался принимать участие в ее работе, а уж тем более ехать в Баку.

Проживающий в настоящее время по неизвестным причинам в Германии Вирабян заверил, что у него вообще не было намерения ехать в Баку, он должен был принять участие в работе платформы из третьей страны.

«Все это ложь и домыслы азербайджанских СМИ», — заявил Вирабян, вместе с тем особо подчеркнув, что выступает категорически против возвращения подконтрольных армянской стороне территорий азербайджанской стороне.

Незадолго до этого в сети появилась информация о том, что к платформе намерен примкнуть бывший армянский офицер Норайр Минасян, который даже попросил содействия для перехода в Азербайджан и намерен дать пресс-конференцию для того, чтобы обнародовать «истинную ситуацию в армянских ВС».

Однако сразу после обнародования этой информации в сети появилось интервью Минасяна, который опроверг информацию азербайджанских СМИ и заявил, что он преднамеренно вышел на связь с переехавшим в прошлом году в Азербайджан Вааном Мартиросяном, попытался втереться к нему в доверие, заявляя о своей лояльности к азербайджанским властям, за что получил большую сумму денег. Однако, по утверждению Минасяна, в реальности им двигала одна цель — месть. Он якобы заслужив доверие Мартиросяна, пытался отомстить ему за измену родине. Отметим, что Минасян в настоящее время проживает в Ростове-на-Дону, ранее служил в ВС Армении и за время службы дважды был судим.

А вот информация о переезде в Баку двух других граждан Армении — называющего себя правозащитником Ваге Аветяна и самозваной журналистки Сюзан Джагинян никем не опровергалась. Более того, Джагинян на днях в соцсетях распространила информацию о том, что начала работать в качестве корреспондента на портале Haqqin.az. Впрочем, ситуация с гражданством, да и биографией Джагинян не однозначна. Джагинян, проживая в Армении, по сути, не имела гражданства страны, поскольку решением суда РА от 2010 года она была признана мертвой. Кроме того, Джагинян была осуждена за хулиганство, а также за ложное сообщение о террористическом акте. В 2015 году Баку сдался еще один армянский гражданский активист Ваан Мартиросян, который в настоящее время находится на Украине и который также является корреспондентом портала haqqin.az.