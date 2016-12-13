Алеппо, Сирия, 13 декабря, 2016, 21:05 — ИА Регнум. Призывы России оказать помощь освобожденным жителям Алеппо оставлены странами Запада без внимания, сообщает официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны России Российская гуманитарная помощь жителям Сирии

Представитель Минобороны подчеркнул, что вместо реальных действий представители западных стран предпочитают промолчать или заявлять о недостаточном уровне безопасности.

Стоит отметить, что доставка помощи в контролируемые боевиками районы Алеппо не составляла трудности для представителей Великобритании, Франции, Германии и США. При этом никого не пугали средневековые расправы боевиков над местными жителями за попытки уйти из города.