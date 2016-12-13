Сочи, Краснодарский край, 13 декабря, 2016, 21:02 — ИА Регнум. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение перенести чемпионат мира по этому виду спорта 2017 года из российского Сочи в другое место. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает пресс-служба IBSF.

The U.S. Army Бобслей

«IBSF решила перенести чемпионат мира 2017 года из города Сочи в другое место, которое определится в ближайшие дни», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что сборная Латвии объявила бойкот предстоящему чемпионату мира по скелетону и бобслею, если он пройдет в Сочи. Также бойкоты объявили сборные США и Южной Кореи.

Германия предложила чемпионат перенести. IBSF именно это и сделала.

Чемпионат мира по бобслею и скелетону должен был пройти в Сочи с 13 по 26 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после обнародования второй части доклада независимой комиссию Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте, Международный олимпийски комитет (МОК) призвал не проводить международные соревнования в России.