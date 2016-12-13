Душанбе, 13 декабря, 2016, 20:58 — ИА Регнум. Киргизия и Таджикистан отказались направлять своих представителей в Вену для участия в конференции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, посвященной свободе слова в Средней Азии. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает «Озоди» со ссылкой на заявление председателя Национальной ассоциации независимых СМИ Таджикистана Нуриддина Каршибаева.

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«Во вторник участники конференции говорили о проблемах СМИ, о журналистской этике и самоцензуре. 14 декабря обсудим последние события в информационном пространстве Средней Азии, в том числе в Таджикистане», — цитирует его слова издание.

По словам Каршибаева, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович посетовала на то, что ни одна из стран региона не выразила желания провести это мероприятие на своей территории, при том, что раньше аналогичные конференции Организации проводились в Астане, Ташкенте, Душанбе и Бишкеке.

Напомним, таджикская делегация покинула заседание Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), прошедшее в Варшаве 19 сентября 2016 года, из-за того, что в зале заседания сумели провести акцию протеста сторонники Партии исламского возрождения Таджикистана, «Группы-24» и «Конгресса конструктивных сил», которые запрещены в Таджикистане.

На пленарном заседании 23-го совещания Совета министров иностранных дел ОБСЕ глава таджикского МИД Сироджиддин Аслов обратил внимание глав делегаций государств-участников ОБСЕ на «наличие двойных стандартов в подходах Организации и ряда ее стран-участниц», а также на «недопустимость участия криминальных лиц и группировок в мероприятиях ОБСЕ».

Киргизские же власти были возмущены тем, что на мероприятии было предоставлено слово одному из экс-лидеров узбекской общины в Киргизии Кадыржану Батырову, который заочно осужден за сепаратизм и разжигание межнационального конфликта в июне 2010 года, а также организацию массовых беспорядков на юге страны, и который объявлен в розыск правоохранительными органами Киргизии и России.

По этому поводу на 71-й сессии Генеральной ассамблеи ООН высказался глава МИД Киргизии Эрлан Абдылдаев отметивший, что «ежегодные совещания БДИПЧ ОБСЕ могут превратиться в площадку, где будут иметь право выступать и уголовные элементы, совершившие особо тяжкие преступления». Также киргизский чиновник подчеркнул, что при таком раскладе в будущем не исключено участие в подобных мероприятиях террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Позже Министерство иностранных дел Киргизии приняло решение о преобразовании Центра ОБСЕ в Бишкеке в Программный офис ОБСЕ с 1 января 2017 года, что многие эксперты расценивают как понижение статуса представительства этой международной организации.