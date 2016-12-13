Ташкент, 13 декабря, 2016, 20:55 — ИА Регнум. Инаугурация избранного президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоится 14 декабря, следует из решения, принятого по итогам заседания Сената Олий Мажлиса (верхней палаты парламента) республики.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

Как сообщил ИА REGNUM представитель Сената, 14 декабря состоится совместное заседание обеих палат парламента Узбекистана, в ходе которого, согласно статье 92 Конституции страны, избранный глава Узбекистана принесет присягу.

С этого момента президент считается вступившим в должность.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на досрочных выборах президента 4 декабря 2016 года победил кандидат от Либерально-демократической партии Узбекистана, премьер-министр страны Шавкат Мирзиёев. Он получил 88,61% голосов избирателей.

Первый президент Узбекистана Ислам Каримов, руководивший страной на протяжении 25 лет, скончался 2 сентября 2016 года на 79-м году жизни.