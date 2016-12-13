Ставрополь, 13 декабря, 2016, 20:54 — ИА Регнум.



Сергей Тутунов. Зима пришла. Детство. 1960

Снегопад в Ставропольском крае привел к ограничению движения общественного транспорта на четырех участках дорог Новоалександровского района. Легковой и грузовой транспорт может передвигаться пока без ограничений.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД, ограничение введено только для общественного транспорта с 18:40. Так, на дороге «Ставрополь-Изобильный-Новоалександровск-Красногвардейское» закрыты участки с 56 по 74 километр, а также с 79 по 89 километр.

На дороге «Новоалександровск-станица Григорополисская» со 2 по 34 километр и с 4 по 22 километр автодороги «Новоалександровск-Крапоткино».

«Все трассы находятся в пределах Новоалександровского района. Ограничения действуцют только для общественног транспорта. Движение легкового и грузового транспорта осуществляется без ограничений», — уточнил представитель ГИБДД.

Неблагоприятная обстановка сложилась и в Изобильненском районе.

Снежные отложения на дорогах в условиях непрекращающегося снегопада убирает снегоуборочная техника. На трассах постоянно дежурят наряды ДПС. Как только все нормы безопасного бесперебойного движения будут возобновлены, дороги снова будут открыты для любого транспорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на днях из-за непогоды дороги в Новоалександровском районе перекрывались дважды. На трассе «Новоалександровск — станица Григорополисская» во время прошлого снегопада вводилось ограничение движения для всех видов транспорта.

Однако на автобусной остановке в Красногвардейском районе мать с ребенком ждали рейсового автобуса, чтобы добраться домой в город Новоалександровск. Они не знали, что движение ограничено, и автобус не прибудет. Наряд ДПС подобрал семью и и отвезли их домой, по пути напоив чаем.