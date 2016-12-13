Минск, 13 декабря, 2016, 20:34 — ИА Регнум. Александр Лукашенко надеется, что Франция окажет Белоруссии поддержку в реализации многовекторной внешней политики и поможет больше вовлечь республику в международные экономические отношения. Об этом он заявил 13 декабря на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Франческо Гварди. Послы на аудиенции дожа в Зале Совета во Дворце дожей (фрагмент). 1776 — 1778

«Трудно переоценить роль Франции как одного из политических и экономических «тяжеловесов» Европейского союза и всего мира. Рассчитываем на поддержку Францией нашего курса на многовекторную внешнюю политику и большую вовлечённость страны в международные экономические отношения», — приводит слова Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Ещё одним «важным партнёром в Европе», прежде всего в экономической сфере, глава республики назвал Литву. «Мы достаточно эффективно работаем в транспортно-транзитной и инвестиционной областях. Надо продолжать двигаться в этом направлении и максимально использовать имеющийся потенциал», — отметил он.

Лукашенко напомнил, что Белоруссия является одной из стран-основательниц Евразийского экономического союза, и выразил убеждение, что зарубежные страны при развитии экономических отношений с Минском оценят «поистине безграничные перспективы, вытекающие из возможности доступа на общий рынок ЕАЭС».

По его словам, Белоруссия уделяет особое внимание сотрудничеству со странами Европейского союза, продвигая идею «интеграции интеграций», и в этом плане возлагает надежды в первую очередь на своих соседей.

Минск также заинтересован в «прагматичном взаимодействии с Люксембургом по всем вопросам двустороннего, регионального и глобального сотрудничества», заявил Лукашенко. Особый интерес Белоруссии в рамках сотрудничества с Люксембургом также связан с возможностями привлечением кредитов и инвестиций. «Учитывая статус Люксембурга как одного из финансовых центров Европы, мы выступаем за наращивание контактов в области экономики, прежде всего в кредитно-инвестиционной сфере», — отметил глава республики.

Также белорусская сторона нацелена на диалог с Финляндией. «Для нашей страны имеет особое значение привлечение инвестиций и использование современных финляндских технологий в модернизации белорусских предприятий», — сообщил Лукашенко.

По его мнению, Белоруссия сегодня «всё чаще ассоциируется с островком стабильности в регионе», а экономика страны «является одной из самых открытых в мире».

«Мы неизменно выступаем за решение конфликтных ситуаций цивилизованным путём, за столом переговоров. Без применения военной силы, без оказания политического и экономического давления. Сегодня Минск стал значимой площадкой для урегулирования региональных кризисов», — заявил Лукашенко послам.

Как передавало ИА REGNUM, Евросоюз пока не спешит снимать санкции в отношении Белоруссии, тем не менее в феврале этого года в качестве поощрения официального Минска за так называемый разворот на Запад ЕС значительно сократил чёрные списки. Из них были исключены Александр Лукашенко и десятки белорусских чиновников разного уровня, «силовиков» и пропагандистов, а также несколько госпредприятий республики. Бывшим фигурантам списка было разрешено въезжать на территорию Европейского союза.

Сближению Минска с Западом призвано способствовать также новое базовое соглашение о партнёрстве и сотрудничестве Белоруссии и Евросоюза. О желании начать работу над документом в июле этого года заявил МИД Белоруссии. В середине октября в Люксембурге была подписана совместная декларация «Партнёрство ради мобильности», призванная усилить координацию действий стран Евросоюза и «восточных партнёров» ЕС в сфере миграции.

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