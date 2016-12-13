Кишинёв, 13 декабря, 2016, 20:33 — ИА Регнум. Конституционный суд (КС) Молдавии на заседании 13 декабря утвердил результаты состоявшихся месяц назад президентских выборов, по итогам которых главой государства был избран Игорь Додон. Как передает корреспондент ИА REGNUM, суд отклонил все жалобы проигравшего кандидата Майи Санду, требовавшей аннулировать итоги второго тура голосования. Судьи решили, что отдельные нарушения, которые имели место, не могли повлиять на итоги выборов.

Dodon.md Игорь Додон

Принесение присяги и инаугурация нового президента, согласно законодательству, должны состояться не позднее 28 декабря. После решения КС Додон заявил, что в ближайшие дни проведет консультации о дате инаугурации. «Буду требовать, чтобы ее провели как можно раньше», — добавил он.