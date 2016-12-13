Ярославль, 13 декабря, 2016, 20:19 — ИА Регнум. Руководители оппозиционных фракций муниципалитета Ярославля высказались против безвозмездной передачи «Ярославльводоканала» региональным властям. Позицию фракций выяснил корреспондент ИА REGNUM. Именно депутатам муниципалитета предстоит принимать решение о передаче акций предприятия, 100% которых сейчас находится в собственности города.

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«У меня вызывает сомнение данная инициатива. Я пока что четко не знаю сути проекта, понятно, что хотят объединить под единое руководство, может, хотят что-то улучшить в муниципальных водоканальных хозяйствах. Понятно, что от этого лучше горожанам и предприятию не станет. Мы, депутаты муниципалитета в первую очередь должны думать о том, что лучше нашим горожанам», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM председатель фракции «Справедливой России» в городском муниципалитете Анатолий Каширин.

Согласен с коллегой и лидер фракции «Яблоко» адвокат Владимир Зубков. Он назвал данную инициативу Правительства области «авантюрой».

«По закону они имеют право забрать полномочия. Но возникает вопрос: как они собираются бесплатно забрать Водоканал, принадлежащий городу? Решение о передаче «Ярославльводоканала» области не обосновано, не направленно на интересы жителей города Ярославля. С чего это вдруг все водоканалы должны стать областными? Пусть забирают школы и садики, там дыра финансовая в обслуживании, денег банально не хватает, и пусть область берет это на себя и помогает городу. А «Ярославльводоканал» приносит прибыль, и у нас хотят забрать то, что может хоть как-то наполнять казну города Ярославля. Это авантюра, не имеющая экономического обоснования», — считает Владимир Зубков.

Председатель фракции «Патриоты России» Вера Никольская так же считает, что передача «Ярославльводоканала» области не принесет пользу Ярославлю.

«Здесь все будет зависеть от формы в которой будет подано решение. Если это будет прописано в законе Ярославской области — хочешь не хочешь, а придется принимать правила игры, и отдавать «Ярославльводоканал», если просто какие-то рекомендации от Правительства области, то эти решения будут за нами. Я против того, чтобы отдавать городскую собственность. Мы уже отдали планетарий в который вложили 600 миллионов, может какую-то ответственность и надо делить, она уже разделена. Не так давно было образовано ГП «Ярдормост», объединили все районные «Автодоры» в одно предприятие, отдали ему подряды, но предприятие не справляется. Поэтому я считаю, что такие решения не должны скоропалительно приниматься, надо все обсуждать, просчитать все плюсы и минусы», — уверена председатель фракции «Патриоты России» в муниципалитете Ярославля Вера Никольская.

Председатель фракции КПРФ Валерий Байло говорит, что фракция традиционно выступает за сохранение муниципального сектора экономики.

«Муниципальный сектор экономики — это те плечи, на которых держится город. Коммунисты последовательно выступают против отчуждения «Ярославльводоканала» в любой форме. То же самое с транспортными предприятиями. Это Ельцин считал, что частный сектор работает лучше, но это миф. Капиталисту все равно, какая вода в Ярославле, он хочет получить доходы и снизить расходы. Пускать частника даже в виде концессии в Водоканал нельзя», — уверен председатель фракции КПРФ Валерий Байло.

Его коллега по фракции Антон Голицын удивлен, что региональные власти планируют распоряжаться муниципальным имуществом.

«Это в 18 веке решение о том, за кого выдать замуж девушку, принимал отец и барин. Сейчас такая история выглядит, мягко говоря, недоработкой. Я буду голосовать против и настаивать на поименном голосовании в муниципалитете, если этот вопрос поднимут. Если жителей Ярославля просят «скинуться» на чистую воду, мы, может, и готовы. Но жители должны вкладывать в предприятие, которое им и принадлежит. Для этого Правительству области достаточно поднять экономически обоснованный тариф, включив туда затраты на модернизацию сетей. А когда мы все свои сооружения отремонтируем, тогда можно помочь инвестициями и сельским территориям. Но на условиях их присоединения к муниципальному «Ярославльводоканалу», — поделился своим мнением депутат муниципалитет Антон Голицын.

Недавно избранный председатель самой крупной депутатской фракции в городском муниципалитете — «Единой России» Павел Дыбин пока не сформировал позицию по этому вопросу. Он считает, что давать оценку инициативе Правительства области о безвозмездной передачи «Водоканала» пока что рано.

«Давайте дождемся более внятной позиции Правительства области. Все вопросы необходимо доработать, посмотрим, в какую конфигурацию все это придет, и потом мы сможем давать оценки и принимать решения. Рано обсуждать, конкретики нет. Пусть областные коллеги отработают все, и мы будет видеть полную картину, тогда будем обсуждать, и принимать конкретные решения», — считает лидер фракции «Единая Россия» в муниципалитете Ярославля Павел Дыбин.