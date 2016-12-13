Москва, 13 декабря, 2016, 20:16 — ИА Регнум. Заказчиком выступила компания International Energy Company, LTD (Грузия), развивающая гидроэнергетическое направление. По условиям контракта она приобретет пилотную станцию (поставка которой состоится в первой половине 2017 года) и затем ещё несколько мини-ГЭС номинальной мощностью от 0,6 до 2 МВт. Заключение первой сделки по поставке данного оборудования стало возможным при непосредственной поддержке компании «Русатом Международная сеть» (РМС), которая является отраслевым комплексом Росатома, призванным осуществлять поддержку на международных рынках дочерних компаний Росатома по продвижению их продукции и услуг.

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«Доля малой генерации возрастает — это современный тренд, который, видимо, будет долгосрочным, — уверен председатель совета директоров «Инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский. — Многие предприятия уже сегодня рассматривают варианты самообеспечения энергией — энергонезависимость, прогнозируемость затрат, а нередко — их снижение, возможность получить источник энергии в труднодоступных местах. В результате спрос на объекты малой генерации, которые становятся все более доступными и эффективными, растет. Это видно даже на рынке атомной энергетики, где одним из наиболее перспективных проектов последних лет является ПАТЭС — мобильные АЭС, с относительно небольшой мощностью. Проекты плавучих АЭС реализуют Россия и Китай, но интерес к ним проявляют во всем мире, особенно в странах АТР».

«То же самое происходит и на других рынках генерации — потребитель все больше интересуется независимым источником энергии, необходимым лишь для собственного потребления. Ресурсы Росатома позволяют компании активно работать в этом направлении, и компания использует свои возможности. Машиностроительный комплекс, входящий в состав Росатома, имеет и научную, и материально-техническую базу для работы в сфере малой локальной генерации. Промежуточным итогом этой работы сегодня стала мини-ГЭС нового поколения, предметный интерес к которой уже проявили многие страны, — отметил он. — Атомная энергетика, безусловно, является важнейшим направлением работы Росатома, однако игнорировать тенденции развития энергетического рынка в целом компания не имеет права. Инвестиции в разработку мини-ГЭС нового поколения, которые составили около 2 млн долларов, свидетельствуют о гибкости Росатома и готовности следовать потребностям рынка. Очевидным направлением дальнейшей работы Росатома в этой области являются программы развития ВИЭ, от которых уже в ближайшем будущем ожидается мощнейший прорыв. Наряду с атомной энергетикой именно ВИЭ сегодня считаются наиболее перспективными направлениями развития мирового энергорынка, и Росатом активно работает по этим направлениям. Диверсификация производства Росатома с ориентацией на эти рынки является правильным и дальновидным решением».