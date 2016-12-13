Хельсинки, 13 декабря, 2016, 20:01 — ИА Регнум. Рост ВВП Финляндии в 2017 году составит 1,3%, в 2018 — 1,2%. Об этом говорится в последнем прогнозе Банка Финляндии, сообщает сегодня, 13 декабря, корреспондент ИА REGNUM.

Восход. Финляндия

Как отмечают финские эксперты, основными драйверами экономического роста станут инвестиции и частное потребление. Однако из-за структурных проблем, стареющего населения и долгосрочной безработицы быстрого восстановления экономики ждать не стоит.

В Банке прогнозируют восстановление экспорта на фоне повышения конкурентоспособности финских товаров и более высокого спроса на них. Еврозона становится особенно важным направлением для финского экспорта, подчёркивают экономисты.

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Отметим, что ВВП Финляндии за июль-сентябрь 2016 года вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2015-го. В третьем квартале объёмы экспорта увеличились на 1,4% по сравнению с прошлом годом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Финляндии Юха Сипиля объявил о том, что он уйдёт с поста председателя партии «Центр», если цели правительства, связанные с экономическим ростом, не будут достигнуты к концу весны 2018 года.

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