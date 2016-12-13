Ярославль, 13 декабря, 2016, 19:25 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области считает, что без объединение водоканалов региона будет способствовать реализации губернаторской программы «Сделаем Волгу самой чистой рекой Европы». Об этом сообщает официальный портал Правительства Ярославской области, передает корреспондент ИА REGNUM. 13 декабря на заседании Ярославской областной Думы в первом чтении принят закон о перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами местного самоуправления муниципальных образований и органами государственной власти региона.

ИА REGNUM Волга

«Документом, внесенным Правительством региона, предусмотрено объединение всех объектов водоснабжения и водоотведения на территории Ярославской области. Это позволит обеспечить комплексное централизованное управление системой водопроводно-канализационного хозяйства, контроль за ее модернизацией и повышение технического уровня развития. Сегодня ситуация с водоснабжением и водоотведением в Ярославской области нуждается в реформировании. Ежегодно жалобы на качество сточных вод и водопроводной воды составляют порядка 40% от всех поступающих в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру. На сегодняшний день из более чем 200 миллионов кубометров сточных вод только 410 тысяч соответствуют необходимым нормативам. Ущерб от этих загрязнений составляет порядка 465 миллионов рублей» — говорится в сообщении Правительства Ярославской области.

В 2015 году 23,7% проб воды из поверхностных источников и 57,2% из подземных источников не соответствовали требованиям по санитарно-химическим показателям. В среднем по региону доля неудовлетворительных проб питьевой воды составляет 31,2%. Основная причина — несовершенство систем водоотведения населенных пунктов, которые не обеспечивают сбор и эффективную очистку стоков.

Большинство водопроводных станций в регионе построено по нормативам 80-х годов. Необходима масштабная реконструкция, которая требует огромных затрат.

«Денег не хватает, не позволяют условия тарифа. Для проведения модернизации отрасли необходима помощь Правительства региона. Консолидация активов позволит привлечь инвестиции в отрасль, усилить работу по очистке стоков и улучшить качество питьевой воды», — приводит портал слова гендиректора ОАО «Ярославльводоканал» Вадима Блощицына.

В Правительстве региона считают, что новый закон позволит привлекать как федеральные, так и внебюджетные средства. Все объекты водоснабжения и водоотведения будут находиться в собственности Ярославской области, их передача в частные руки полностью исключается.