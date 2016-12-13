Вадсё, Норвегия, 13 декабря, 2016, 19:22 — ИА Регнум. В марте 2017 года в губернии Финнмарк, расположенной рядом с российско-норвежской границей, пройдут военные учения Joint Viking. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 13 декабря, в пресс-службе министерства обороны королевства.

The U.S. Army Военнослужащие США на ежегодных совместных американо-норвежских учениях. Норвегия

В ведомстве отмечают, что важно, чтобы норвежские солдаты тренировались с военными стран-союзниц Норвегии по НАТО, а те, в свою очередь, могли отрабатывать необходимые навыки в условиях сурового климата. Поэтому было принято решение пригласить порядка 750 военнослужащих морских, сухопутных и военно-воздушных сил США и Великобритании. Предполагается, что на время учений гости будут интегрированы в военные подразделения норвежских ВС.

Всего в учениях будет задействовано около 10 тысяч человек, включая членов командования, а также обслуживающий персонал, координирующий работу необходимых объектов за пределами Финнмарка.

Как посчитали журналисты норвежской вещательной корпорации NRK, самые крупные военные учения проходили на территории Финнмарка два года назад: в Joint Viking тогда участвовало 8 тысяч человек. На Крайнем Севере ничего более масштабного не проводилось с 1967 года.

Место проведения учений, поясняют в министерстве обороны Норвегии, постоянно меняется, и выбор приграничной губернии ничего не означает. «В 2013 году мы тренировались в Хурдаланне, в 2014 году мы тренировались в Тромсе, в 2015 году в Финнмарке, в 2016 году мы были в Трёнделаге, и теперь снова вернулись в Финнмарк», — поясняют в ведомстве.

Об учениях заблаговременно всех уведомили, рассказал NRK пресс-секретарь Объединенного оперативного командования Ивар Муен, они проходят на значительном расстоянии от российской границы, и их не стоит воспринимать как провокацию.