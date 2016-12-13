Улан-Батор, 13 декабря, 2016, 19:18 — ИА Регнум. Визит Далай-ламы XIV в Монголию, состоявшийся в ноябре 2016 года, привел к ухудшению китайско-монгольских отношений. Последствия не ограничились отменой ряда важных переговоров, сообщили представители МИД Монголии сегодня, 13 декабря, на пресс-конференции.

Rob Oo Лучник

У Монголии почти не осталось шансов на получение от Китая ссуды, которая была необходима для преодоления нынешней непростой экономической ситуации. С 1 декабря КНР также повысила таможенные пошлины на горнорудную продукцию из Монголии, хотя официально МИД и опроверг информацию о связи китайских пошлин с визитом далай-ламы.

В таких условиях, индийские СМИ со ссылкой на посла Монголии в Индии сообщили о том, что власти Монголии решили обратиться к властям Индии за кредитом, который обещал премьер-министр Нарендра Моди во время своего визита в Монголию. Но, как пояснил сегодня представитель МИД Монголии, прямых соглашении о кредите пока нет. Более того, внешнеполитическое ведомство Монголии проверяет факт появления интервью монгольского дипломата в индийских СМИ.

«Наши дипломаты в зарубежных странах должны давать интервью местным СМИ только с разрешения МИДа. В связи с этим мы поручили уточнить информацию о интервью о получении от Индии кредитов. Во время своего визита в 2015 году премьер-министр Индии Нарендра Моди официально заявил об открытии кредитной линии с суммой 1 млрд долларов. В связи с этим министр иностранных дел Монголии во время визита в апреле 2016 года подписал договор, и поскольку договор является международным, реализовывать его должны обе стороны», — заявил представитель МИДа на пресс-конференции.

В монгольских СМИ также появилась информация о том, что сотрудник посольства Монголии в Индии, который выдал визу далай-ламе, был затем отстранен от должности. На этот вопрос представители МИДа ответить отказались, пояснив, что данный вопрос относится к сфере гостайны.

В ходе пресс-конференции, состоявшейся 13 декабря, корреспондент газеты ЦК Компартии Китая «Жэнминь жибао» задал представителям монгольского МИДа прямой вопрос о мерах, предпринимаемых властями Монголии для налаживания с Китаем отношений, ухудшившихся после визита далай-ламы.

«Развитие полного стратегического партнерства с КНР для нас является приоритетной тенденцией нашей внешней политики. Монголия всегда придерживалась и в дальнейшем будет придерживаться политики «Единого Китая», что указано во всех совместных политических документах. Из-за визита Далай-ламы решение некоторых вопросов встало. Но мы за долгосрочное и устойчивое развитие отношения с КНР. Мы постараемся устранить негативные последствия визита Далай-ламы «, — ответила на вопрос журналиста заместитель директора Управления соседних стран МИД Монголии Байгальмаа, отметив, что в последнее время представители власти Монголии начали организовать официальные и неофициальные встречи с представителями КНР для возобновления двухсторонних отношений.

Напомним, посетившего Монголию 18−21 ноября Далай-ламу XIV Пекин считает сепаратистом, который не раз говорил о том, что стремится к подлинной автономии Тибета. После визита далай-ламы в Монголию в 2006 году КНР отменила авиарейсы между Пекином и Улан-Батором. Позже авиасообщение было восстановлено.