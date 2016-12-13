Ереван, 13 декабря, 2016, 19:14 — ИА Регнум. Глава МЧС Армении генерал-майор полиции Армен Ерицян скончался на 55-м году жизни. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

Photolure Армен Ерицян

Сообщается, что минувшей ночью министру стало плохо. Ерицян был доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии медицинского центра «Наири». По неофициальным данным, государственный служащий страдал от онкологического заболевания.

Ерицян возглавил МЧС Армении в марте 2010 года. Несмотря на тяжелую болезнь министр работал до последнего дня. Так 8 декабря он присутствовал на очередном заседании правительства Армении.

25-го декабря Ерицяну должно было исполниться 56 лет.