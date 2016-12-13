Тегеран, 13 декабря, 2016, 19:01 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани приказал ученым начать разработку систем для атомных подводных лодок, что стало ответом на нарушение США атомной сделки, сообщает 13 декабря Reuters.

Defence Images Ядерная подводная лодка

Данное заявление стало первым ответом Ирана на решение Конгресса США расширить свое законодательство, для облегчения наложения новых санкций на Иран, в случае необходимости.

Рухани обвинил США в том, что они «не в полной мере выполнили свои обязательства по ядерной сделке».

Новые системы для подводных лодок будут использоваться в морских перевозках.

«Что касается решения США по поводу продления санкций, я приказываю в ответ на это начать строительство ядерного винта для использования в морских перевозках», — заявил Рухани.

Данное заявление усилит напряженность в ирано-американских отношениях. Международное агентство по атомной энергетике никак не комментирует данное заявление.

Напомним, во время своей предвыборной кампании, избранный президент США Дональд Трамп обещал разорвать атомную сделку с Ираном, заключенную в январе 2016 года и наложить на страну новые санкции.