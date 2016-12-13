Ярославль, 13 декабря, 2016, 18:56 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области планирует забрать у муниципальных властей региона водоканалы на безвозмездной основе, объединить их и отдать в концессию. Об это депутатам Ярославской областной думы рассказал на заседании 13 декабря заместитель председателя Правительства области Виталий Ткаченко. Депутаты обсуждали проект закона о передаче полномочий по водоснабжению и водоотведению от местных властей к региональным. Правительство просило принять закон сразу в двух чтениях, но депутаты отказались делать это, потребовав доработать закон ко второму чтению. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославльводоканал

Обсуждение проходило драматично. Виталий Ткаченко рассказал о планах Правительства, большинство из которых пока только прорабатывается. Правительство планирует объединить все водоканалы, при этом Ярославский, Рыбинский и Угличский должны стать «локомотивами» объединенного предприятия, которые будут интересны концессионеру, готовому вложить средства в реконструкцию. Сумма вложений оценивается в 1 млрд рублей в год, еще 300 добавят водоканалы-локомотивы из собственного оборота. Организационно-правовая форма объединенного водоканала пока только в разработке.

«Практики подобной на территории Ярославской области не было. Она была на территории других областей — Ленинградской, Волгоградской. Достаточно многие регионы пошли по этому пути. Мы здесь не первопроходцы. Без Рыбинского водоканала, без Угличского, без Ярославского этот процесс невозможен. Они должны стать локомотивами, которые вытянут весь областной водохозяйственный комплекс», — сказал Виталий Ткаченко.

При этом правительство планирует сделать единый тариф для всего региона. К 2018 году кубометр воды для населения должен стоить 28 рублей. В Ярославле он сейчас 26,88 руб., однако в ряде муниципальных образований вода стоит значительно дороже.

Депутат от «Справедливой России» Сергей Балабаев поинтересовался, готовы ли муниципальные власти отдать свои водоканалы безвозмездно. По словам Виталия Ткаченко, добро было получено от глав муниципальных образований на заседании Правительства области.

«Владимир Витальевич Слепцов тоже выступил с поддержкой этого направления. Выступили три главы, они все поддержали», — сказал Виталий Ткаченко.

А лидер ярославских коммунистов Александр Воробьев спросил, обсуждали ли этот вопрос с муниципалитетом Ярославля, так как только он может принять решение о передаче акций «Ярославльводоканала» в областную собственность.

«Ярославским Водоканалом распоряжается отнюдь не мэрия, а муниципалитет Ярославля, с ним были какие-то контакты?» — спросил Александр Воробьев.

Виталий Ткаченко, похоже, не понял, что такое муниципалитет.

«Полностью с вами согласен, распоряжается мэрия, меня спрашивали про глав муниципальных образований», — сказал Виталий Ткаченко.

«Распоряжается муниципалитет, а не мэрия. Мы сейчас обсуждаем, а депутаты муниципалитета слушают, и смски шлют», — дополнил Воробьев.

«Естественно, без их мнения этот вопрос не может быть решен. Я оговорился, муниципалитет, естественно, принимает решение. Как без них мы примем решение?» — вышел из ситуации Ткаченко.

Сергей Балабаев обратил внимание на то, что правительство за счет больших городов хочет решить проблемы сельских территорий, переложив содержание убыточных водоканалов области на жителей Ярославля.

«Основная цель этой программы — это не только содержание, это масштабная реконструкция сетей водозабора и водовыпуска, все мы находимся в одной лодке, и главная задача — изыскать средства, чтобы начать чистить стоки, которые сейчас просто вытекают в реки и овраги. Основная задача это не только содержание, содержание — сейчас можно просто раздать в аренду, и они будут содержаться, это не самоцель. Основная задача — поддержать Дмитрия Юрьевича Миронова в его идее, его посыле сделать Волгу чистой рекой и дать возможность нашим людям пить чистую воду из-под кранов. Ради этой идеи полтора рубля, которые лягут дополнительным бременем на жителей города Ярославля, или 1 рубль 20 копеек для жителей Рыбинска — это не такая большая плата. Расходы на содержание в любом случае снизятся. Мы сейчас посмотрели, какое количество «балласта» находится в каждом водоканале, которые просто числятся, получают зарплату, иногда даже на работу не приходят. Там только на проведении мероприятий на оптимизации персонала можно сэкономить от ФОТа 30−40%», — сказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Виталий Ткаченко.

Депутаты продолжали задавать Виталию Ткаченко конкретные вопросы, и, похоже, вывели его из себя.

«В Некоузе тариф в два раза выше, это справедливо по-вашему? За счет общего котлового тарифа, справедливого для всех районов области, мы планируем выработать единую политику, добиться сокращения издержек, за счет прибыли «локомотивов» добиться привлечения финансирования федерального центра. Своими силами нам эту программу никогда в жизни не сделать, если мы на это не пойдем, ваши дети, ваши внуки еще долго будут пить это дерьмо, которое плывет в Волге. Вы этого хотите? Или помогите нам решить этот вопрос», — эмоционально ответил Виталий Ткаченко на вопрос о справедливости такого решения.

Но и эмоции не убедили ярославских депутатов. Слово взял экс-мэра Ярославля, единоросс Виктор Волончунас. Он посетовал, что у Ярославля забирают последний оставшийся ликвидный актив.

«Мне как человеку, который занимался этим Водоканалом, очень жалко, потому что 5 лет назад, когда начались выборы и Евгений Робертович (Урлашов — ИА REGNUM ) вышел и сказал, что он Водоканал никому не отдаст. А мы нарабатывали вариант концессии, который давал возможность городу передать в концессию на 15 лет и получить 1,8 млрд в бюджет города для погашения муниципального долга, не отчуждая собственность. Сегодня это дело произойдет бесплатно. Тот главный муниципальный пакет, который город имеет, из-за которого и банки с ним лучше разговаривают, он просто будет передан, а город, я не знаю, как будет выглядеть с 5 млрд долга. Тяжело. Если смотреть на всю проблему в целом, вроде никуда не денешься. Я сегодня за второе чтение голосовать не буду. Потому что муниципалитет не спросили. Система общего котла — надо взглянуть на антимонопольное законодательство. Сегодня мы работаем спокойно, а нам говорят — вы будете платить больше и помалкивайте. Я поддерживаю, что правительство всерьез берется за это дело и разрабатывает стратегию, которая может привести нас к победе. А вопрос как — давайте ко второму чтению доработаем. Потому что это выглядит по отношению к городам как полная обдираловка, а потом еще и по людям пройдем», — сказал депутат Ярославской областной думы Виктор Волончунас.

Депутат Владимир Беспалько подчеркнул, что заплатят за модернизацию водоканалов все равно потребители воды.

«Концессионер получит свою прибыль из тарифа. Не надо никогда забывать. Сегодня 28, завтра будет 48», — резюмировал Владимир Беспалько.

В итоге депутаты приняли проект закона о передаче полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения в первом чтении и направили его на доработку в профильный комитет. Также в протокольной записи потребовали узнать мнение представительных органов по поводу отчуждения имущества водоканалов и закона в целом.