Душанбе, 13 декабря, 2016, 18:35 — ИА Регнум. Новым командиром 201-й российской военной базы, дислоцированной в окрестностях таджикской столицы, стал генерал-майор Олег Митяев. Сегодня, 13 декабря, он был представлен личному составу соединения.

Mil.ru На российской военной базе в Таджикистане

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, генерал Митяев окончил Омское высшее общевойсковое командное училище и Общевойсковую академию Вооруженных сил России, а также служил в Воздушно-десантных войсках. Награжден пятью государственными наградами, в том числе орденом Мужества.

Отмечается, что полковник Денис Лямин, руководивший этим военным подразделением ранее, назначен начальником вновь сформированной в Челябинской области 90-й танковой дивизии.

Напомним, 201-я военная база — крупнейшее военное соединение России, дислоцированное за ее пределами — в Таджикистане близ городов Душанбе и Курган-Тюбе. Военный объект сформирован на базе 201-й мотострелковой Гатчинской дважды Краснознаменной дивизии в 2004 году. На основании соглашения, подписанного в 2012 году, база будет находиться в этой среднеазиатской стране до 2042 года.