Ташкент, 13 декабря, 2016, 18:32 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные переговоры с избранным президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщил на своей странице в соцсети Facebook посол Украины Юрий Савченко.

President.gov.ua Пётр Порошенко

«Главы государств отметили обоюдную заинтересованность в активизации диалога между Украиной и Республикой Узбекистан на всех уровнях», — сообщил посол со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Отмечается, что особо была отмечена важность проведения в 2017 году очередного заседания совместной украинско-узбекской комиссии по всестороннему сотрудничеству.

«Отдельное внимание было уделено развитию торгово-экономической составляющей двусторонних отношений. В частности, речь шла об участии украинских компаний в реализации программ по развитию инфраструктуры, энергетики, электрификации железнодорожных путей и других проектов на территории Узбекистана», — отмечается в сообщении.

«Петр Порошенко пригласил Шавката Мирзиёева осуществить визит в Украину. Приглашение было с благодарностью принято», — сообщил дипломат.

По данным МИД Узбекистана, между Узбекистаном и Украиной подписаны 142 договора и соглашения, которые регулируют сотрудничество в различных областях.

По итогам 2015 года объем двустороннего товарооборота составил 334 млн долларов.