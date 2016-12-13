Белгород, 13 декабря, 2016, 18:27 — ИА Регнум. В Белгороде вынесен приговор по уголовному делу о хищении директором ООО Торговый Дом «ИзоБел» Михаилом Дубино более шести миллионов рублей НДС путем мошенничества. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Всё, что нажито непосильным трудом

Суд установил, что с 1 марта 2009 года по 29 мая 2009 года Дубино, чтобы совершить хищение денежных средств из бюджета РФ, предоставлял в налоговый орган фиктивные документы, подтверждающие приобретение и реализацию товаров, которые на самом деле не приобретались.

На основании подложных документов ИФНС России по г. Белгороду были вынесены решения и возмещены суммы НДС, которыми Дубино распоряжался по своему усмотрению.

Также для получения незаконного возмещения НДС бизнесмен использовал юридические лица, зарегистрированные на подставных лиц — его родственников и знакомых, которые все документы о деятельности организаций (регистрационные документы, чековые книжки) передавали Дубино.

Всего мужчина совершил 17 хищений, в результате которых федеральному бюджету был причинен ущерб на сумму более шести миллионов рублей.

Приговором Октябрьского районного суда мужчина был признан виновным по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере». Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданский иск налогового органа о взыскании причиненного ущерба и обращено взыскание на арестованное имущество, принадлежащее Дубино, — квартиру в областном центре и автомобиль Mercedes.