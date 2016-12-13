Санкт-Петербург, 13 декабря, 2016, 18:17 — ИА Регнум. Очередной случай обнаружения подозрительного предмета произошел в Петербургском метрополитене. На этот раз вечером 13 декабря пришлось закрыть одну из платформ станции «Спортивная» на пятой («фиолетовой») линии.

Paranoid Станция метро «Спортивная» в Санкт-Петербурге

Рядом с этой станцией расположены Дворец спорта «Юбилейный» и стадион «Петровский».

«В 18:07 станция Спортивная-1 закрыта на вход и на выход, переход на верхнюю платформу закрыт», — сообщили в пресс-службе подземки, пояснив, что эти меры приняты в связи с необходимостью проверки бесхозного предмета.

При этом станция «Спортивная-2» работает, уточнили в метрополитене.

После проверки, в 18:38, станция «Спортивная» была открыта. «Подозрительным» предметом оказался пакет с вещами.

Для справки:

Станция «Спортивная» — двухъярусная пересадочная односводчатая станция глубокого (64 м) заложения. Открыта 15 сентября 1997 г. Выход в город осуществляется на Большой проспект и проспект Добролюбова. Станция не имеет наземного павильона. Вход в подземный вестибюль осуществляется через подземный переход. 27 мая 2015 года открыт второй выход станции — на Васильевский остров.