Москва, 13 декабря, 2016, 18:14 — ИА Регнум. Стоимость проезда в Московском метрополитене вырастет на 5 рублей с 1 января 2017 года. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщается на сайте мэрии Москвы со ссылкой на заместителя руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Алины Бисембаевой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рост стоимости

Сообщается, что тарифы на проезд в общественном транспорте Москвы частично изменятся с 1 января 2017 года. В частности стоимость поездки по билету «Единый» увеличится с нынешних 50 руб. до 55 руб., а в среднем, тарифы на проезд в общественном транспорте Москвы вырастут на 7,5%.

По словам Бисембаевой, все льготы на проезд в общественном транспорте Москвы сохранятся. Для тех, кто пользуется бесконтактной оплатой проезда при помощи банковских карт и мобильных телефонов с NFC-соединением, стоимость одной поездки снизится.

Пассажиры, которые постоянно пользуются едиными безлимитными билетами, никаких изменений не почувствуют. «Их стоимость останется прежней. Причем это касается единых безлимитных проездных на все доступные сроки действия — сутки, трое, семь суток, календарный месяц, 30, 90 и 365 дней», — подчеркнула Бисембаева.

Незначительно изменится стоимость одной поездки по карте «Тройка». При проходе в метро, автобусе, троллейбусе и трамвае теперь за одну поездку будет списываться 35 рублей.