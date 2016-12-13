Доха, 13 декабря, 2016, 18:11 — ИА Регнум. Глава катарского национального фонда благосостояния заявил, что будет инвестировать в инфраструктуру США 10 миллиардов долларов, сообщает 13 декабря Reuters.

Pixabay.com Деньги

Такое решение связано с экономическими планами избранного президента США Дональда Трампа.

Шейх Абдулла бен Мохаммед бен Сауд аль-Тани, исполнительный директор Qatar Investment Authority, крупнейшего в мире национального фонда передал соответствующее послание Чарльзу Ривкину, помощнику госсекретаря США по вопросам экономики и бизнеса.

Ранее представители данного фонда планировали инвестировать в США 35 миллиардов долларов в период с 2016 по 2021 годы, непонятно являются ли заявленные 10 миллиардов частью от этой суммы, заявил Ривкин.

Избранный президент США Дональд Трамп говорил, что его экономические планы включают значительное усовершенствование инфраструктуры за счет инвестиций. Однажды, во время дебатов с Хилари Клинтон, Трамп сравнил великолепные, на его взгляд, аэропорты в Катаре и ветхие аэропорты США.

Катарские инвестиции помогут укрепить связи с администрацией Трампа в период неопределенности в Персидском заливе, где опасаются ослабления влияния США.

Напомним, Трамп давал понять, что может прекратить поддержку боевиков воюющих в Сирии против правительства Башара Асада, что невыгодно для Саудовской Аравии и Катара, принимающих активное участие в гражданской войне.