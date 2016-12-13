Москва, 13 декабря, 2016, 18:11 — ИА Регнум. Законопроект о запрете гражданам, страдающим алкоголизмом или наркоманией, поступать на государственную гражданскую службу намерен внести в Госдуму депутат Виталий Милонов («Единая Россия»).

Цитата из к/ф «Афоня». Реж. Георгий Данелия. 1975. СССР Пьющие граждане

Сейчас законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» возлагается ряд ограничений и запретов на граждан при принятии их на гражданскую службу. Вместе с тем в перечне заболеваний, препятствующих поступлению на госслужбу, не содержится заболевание наркоманией и хроническим алкоголизмом.

Автор предлагает включить в перечень ограничений для граждан при принятии их на гражданскую службу, при назначении на должность Российской Федерации или субъекта РФ — случай, если данный гражданин состоит на учете в учреждениях здравоохранения по поводу алкоголизма или наркомании. Ограничение также предлагается распространить на кандидатов на пост президента России, главы правительства, министров, а также на пост губернатора.