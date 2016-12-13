Чебоксары, 13 декабря, 2016, 18:10 — ИА Регнум. Чувашстат опубликовал новые данные мониторинга цен на продукты питания и непродовольственные товары. Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, за неделю в республике более всего подорожали огурцы, молоко, курятина, сосиски и помидоры. В то же время, более всего подешевели лук, сахар и творог.

Cap.ru, Минсельхоз Чувашии На выставке продукции АПК в Чувашии

В структуре наблюдаемых продовольственных товаров более всего подорожали стерилизованное молоко и свежие огурцы (на 4,7%), достигнув соответственно 70,25 руб/л и 111,88 руб/кг. Также значительно выросли цены на курятину (на 2,6% — в среднем составив 129,1 руб/кг), сосиски и сардельки (средняя цена 256,63 руб/кг), сливочное масло (на 1,8%, составив в среднем 454,22 руб/кг), свежие помидоры (на 1,6%, составив в среднем 101,8 руб/кг). Также подорожали: яблоки, пшено, сметана, вермишель, картофель, рис, яйца, карамель, мясные консервы, сыры, водка, говядина, конфеты (на 1,4%-0,1%).

Более всего подешевели за неделю репчатый лук (на 4,7%) и сахар (на 2,3%), в среднем составив соответственно 18,86 руб/кг и 43,3 руб/кг. Также существенно снизились цены на жирный творог (на 1,9%), ржаной хлеб (на 1,3%), свежую капусту (на 1,2%) и колбасу (на 1,1%). Кроме того, подешевели: подсолнечное масло, чай, соль, пшеничная мука, гречка, рыба, свинина и баранина (кроме бескостного мяса) и морковь (на 0,7−0,1%).

Из наблюдаемых непродовольственных товаров повысились цены на стиральный порошок (на 1,7%), телевизор (на 1,3%), сигареты, дизельное топливо, мыло, легковой автомобиль, бензин марок АИ-92, АИ-95 (на 0,4−0,1%). При этом подешевели только спички.

Тарифы на наблюдаемые виды услуг пассажирского транспорта и жилищно-коммунального хозяйства не изменились.