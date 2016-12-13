Тула, 13 декабря, 2016, 18:09 — ИА Регнум. Форум «Молодёжь — будущее России» открылся в Туле 13 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. В форуме принял участие глава региона Алексей Дюмин, а также заместитель председателя правительства Тульской области — министр молодёжной политики Тульской области Юлия Вепринцева, представители профсоюзов, представители союза молодых учёных и военно-патриотических клубов.

Управление пресс-службы правительства Тульской области

Форум проводится в регионе уже в пятый раз, в этот раз на него съехались около 500 молодых жителей области.

Перед началом форума Алексей Дюмин ознакомился с проектами, получившими региональную и федеральную грантовую поддержку, и пообщался с их авторами. Главе региона представили два таких проекта — «МедиаБлогер 2.0» и «Тульский областной форум уличных видов спорта и искусства «Мастера стилей 2016».

Автор проекта «МедиаБлогер 2.0» Наталья Ли сообщила, что ее проект представляет собой площадку, где пользователи могут знакомиться с новыми блогерами и их работами. Его цель — объединить уже зарекомендовавших себя блогеров и начинающих авторов.

Автор проекта «Тульский областной форум уличных видов спорта и искусства «Мастера стилей 2016» Павел Моторный отметил, что это проект с образовательной и соревновательной составляющей, целью которого является развитие уличных видов спорта.

Алексей Дюмин, обращаясь к авторам проектов, сказал: «Все вы разные, но вас объединяет одно: у вас есть стремление, желание и мощный потенциал, которые направлены в первую очередь на развитие Тульской области. Ваши проекты во многом созвучны Программе социально-экономического развития Тульской области. Поэтому мы со стороны правительства региона будем оказывать вам всестороннюю поддержку и помощь. Тот мощный потенциал, который у вас есть, это не только будущее, это нужно и сегодня. Вы на правильном пути. Дальше мыслите, творите, генерируйте».

Позже, приветствуя участников форума, Алексей Дюмин отметил, что форум — это уникальная площадка для общения и образования, где появляются новые молодёжные лидеры. Глава региона напомнил, что в этом году в структуре регионального правительства произошли изменения — создано министерство молодёжной политики Тульской области. Это открывает новые возможности для реализации потенциала нашей молодёжи. Для повышения её гражданской активности и развития профессиональных навыков ребят.

«Важно, что наши молодые люди всё чаще участвуют в судьбе региона: политической, экономической, культурной и общественной жизни области. Ваше стремление принести пользу, творческий и интеллектуальный капитал — нужны тульскому краю. Ваша созидательная энергия востребована в масштабной работе по улучшению качества жизни в нашем регионе», — подчеркнул Алексей Дюмин.