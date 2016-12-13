Хельсинки, 13 декабря, 2016, 17:49 — ИА Регнум. Угроза терактов в Финляндии возросла, так как по меньшей мере 80 финских граждан присоединились к джихадистам в Сирии и Ираке. Об этом заявил специалист по вопросам терроризма финской полиции безопасности SUPO Туомас Портаанкорва, сообщает сегодня, 13 декабря, национальный вещатель Yle.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джихадист

«Финляндия уже не является безопасным местом, где отсутствуют факторы, способствующие возникновению терроризма», — подчеркнул Портаанкорва. По его словам, в SUPO не исключают, что в стране «будут совершены отдельные акты насилия». Повышение уровня террористической угрозы связано с тем, что около 80 человек уехали из Финляндии воевать в Сирию и Ирак. В Европе это самый высокий показатель в соотношении с исламским населением страны, указывают в финской полиции безопасности. По информации SUPO, около 20 боевиков вернулись обратно в Финляндию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2016-го года стало известно о том, что проживавший ранее в Финляндии смертник совершил теракт в Ираке. Как отмечают в SUPO, смертник не был гражданином страны.