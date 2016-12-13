Москва, 13 декабря, 2016, 17:48 — ИА Регнум. Законопроект об онлайн-кинотеатрах не содержит никаких угроз для отрасли, заявила глава департамента госполитики в области СМИ Минкомсвязи Екатерина Ларина.

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«Не вижу угроз для российских участников этого рынка», — сказала Ларина на расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике. Она также отметила, что законопроект «не тормозит ни развитие бизнеса, ни возможность привлечения иностранных инвестиций».

«По поводу развития российской отрасли онлайн-кинотеатров и того, насколько это может подорвать темпы ее развития, мне кажется, это некое передергивание», — отметила глава департамента Минсвязи.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о регулировании работы OTT-сервисов (видеосервисы) внесли в Госдуму депутаты Андрей Луговой (ЛДПР) и Шамсаил Саралиев («Единая Россия»), Вводится ограничение иностранного участия (иностранного контроля) над организаторами онлайн-кинотеатров, доступ к которым ежедневно в течение месяца составляет более 100 тыс. пользователей из России либо более 20 тыс. из одного конкретного региона. Размер иностранного капитала не должен превышать 20%.

Аудиовизуальные сервисы с указанной выше посещаемостью подлежат включению в реестр аудиовизуальных сервисов в порядке, определенном законопроектом. При этом прописаны и исключения из требований.

Вместе с тем, если закон будет принят, компания YouTube может быть выведена из России, считают в правовом комитете Медиакоммуникационного союза (МКС),