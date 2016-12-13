Калининград, 13 декабря, 2016, 17:54 — ИА Регнум. Морская авиация Балтийского флота получила новейший многоцелевой истребитель Су-30СМ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе флота, самолёт прибыл сегодня, 13 декабря, на аэродром в г. Черняховск Калининградской области.

Су-30СМ

Самолет был принят на заводе-изготовителе в Иркутске и совершил многочасовой перелёт в Калининградскую область. Прибытие Су-30 СМ ожидалось на прошлой неделе, однако подвели метеоусловия.

В рамках гособоронзаказа в 2017 году в морскую авиацию Балтийского флота спланирована поставка еще нескольких истребителей данного типа, уточнили в штабе флота.

Двухместный истребитель Су-30СМ — глубокая модернизация Су-27, для замены которого его и создали. Самолёт способен применять высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

ИА REGNUM уточняет, что накануне морская авиация Черноморского флота получила три истребителя Су-30СМ.