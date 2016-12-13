Вильнюс, 13 декабря, 2016, 17:41 — ИА Регнум. Новое правительство Литвы под руководством премьера Саулюса Сквернялиса сегодня, 13 декабря, вступило в свои полномочия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Перед присягой членов Кабинета министров парламент утвердил программу работы правительства на ближайшие четыре года. Ее ожидаемо раскритиковала оппозиция в лице консерваторов, либералов и фракции партии «Порядок и справедливость». «Мы попытались дать оценку самой программе правительства. Мы сделали анализ предвыборной программы Союза крестьян и зеленых и одновременно сравнили с программой социал-демократов. Результаты опечалили, потому что отличие между данными перед выборами обещаниями и подписанными теми же Рамунасом Карбаускисом и Саулюсом Сквярнялисом, и социал-демократами составляет 47%», — говорил новый председатель партии «Порядок и справедливость» Ремигиюс Жемайтайтис.

Ему вторят и консерваторы. «Самое интересное сегодня то, что коллега Р. Карбаускис говорит, что все обещания, которые были озвучены перед выборами, будут реализованы. Поскольку мы не находим их в программе правительства, мы полагаем, что есть альтернативная программа правительства, в которой эти обещания есть. Если нет, то очевидно, что мы наблюдаем раскол и серьезное отсутствие ясности», — сказал лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис.

Однако, это не помешало принять программу и утвердить правительство в их полномочиях.