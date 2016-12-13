Париж, 13 декабря, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Эйфелева башня в Париже с 13 декабря недоступна для туристов из-за забастовки обслуживающего персонала, сообщает «Общество эксплуатации Эйфелевой башни».

Pixabay.com Эйфелева башня

Данная организация выражает сожаление, что туристы, уже купившие билеты, не смогут посетить архитектурную достопримечательность.

Работники обслуживающего персонала башни, численность которого составляет порядка 300 человек, требуют улучшения условий своей работы и повышения оплаты своего труда. Кроме того, работники возмущены нежеланием своего руководства вести с ними переговоры на эти темы и обсуждать стратегию работы.

Каждый год Эйфелеву башню посещают более 6 млн туристов, 80% из которых являются иностранными туристами. По информации агентства France-Presse, сейчас знаменитую башню посещают не более шести тысяч посетителей в сутки.