Брянск, 13 декабря, 2016, 17:38 — ИА Регнум. Бывший начальник управления ветеринарии Брянской области Владимир Пономарев 14 декабря узнает приговор за получение взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщает ГТРК «Брянск» обвиняемый своей вины не признает ни по одной из статей.

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По версии следствия, Владимир Пономарев в 2014 году за взятку в 200 тысяч рублей скрыл факты обнаружения очага АЧС. После этого зараженное мясо было продано через розничную сеть. Кроме того, следствие считает, что Пономарев дал своим подчиненным указания сделать фиктивные документы о том, что животные уничтожены.

Преступление вскрылось после того, как грузовик, перевозивший мясо, попал в ДТП. Проведенная экспертиза выявила в мясе наличие вируса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Пономарев был задержан в 2015 году. Летом 2016 года прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело в суд.