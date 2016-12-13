Махачкала, 13 декабря, 2016, 17:37 — ИА Регнум. Житель Дагестана Хизри Магомедов задержан по подозрению в изготовлении фальшивых денег. В мастерской в Каспийске, где печатали поддельные рубли и доллары, обнаружены миллионы фальшивых рублей, принтеры, специальная бумага и заготовки. Кроме того, были найдены металлические клише, которые использовались для печати 100-долларовых купюр.

ГУ МВД России по Иркутской области Фальшивая купюра

Свое участие в преступлении Хизри Магомедов не отрицает, так как его арестовали в момент сбыта фальшивок. Однако работал он не один, и оперативникам предстоит установить его сообщников. Всего за год своей незаконной деятельности злоумышленники изготовили почти три миллиона рублей, которые сбывались в Дагестане и в Москве, сообщает РГВК «Дагестан».

Для изготовления фальшивых пятитысячных купюр использовался специальный принтер. На подделки наносились водяные знаки и полоски из фольги. Таким образом, отличить банкноты от настоящих могли только эксперты.

Читайте также по теме: В Дагестане задержали группу фальшивомонетчиков, промышлявших в Москве

Крупный цех фальшивомонетчиков обнаружен в Дагестане

Как сообщало ИА REGNUM, на текущей неделе суд Астрахани вынес приговор двум жителям Дагестана, задержанным за сбыт фальшивых денег. Асхабали Магомедов и Сайбат Сапиева привезли в Астрахань из города Кизляра 101 поддельный банковский билет достоинством пять тысяч рублей каждый. Магомедов был осужден к пяти годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима, Сапиева — к двум с половиной годам.

Также по теме: В Дагестане осудили банду фальшивомонетчиков