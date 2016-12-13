Тамбов, 13 декабря, 2016, 17:31 — ИА Регнум. В профильных комитетах Совета Федерации Федерального собрания РФ сегодня, 13 декабря, прошли заседания с участием руководителей исполнительных органов власти Тамбовской области, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации. Обозначены вопросы, которые требуют решения на федеральном уровне.

Tambov.gov.ru Дни Тамбовской области в Совете Федерации

На заседании комитета по экономической политике первый заместитель главы администрации Тамбовской области Александр Ганов рассказал о темпах экономического развития региона, его инвестиционной привлекательности и новой социально-экономической стратегии развития. По итогам встречи он сообщил, что получено «одобрение по нескольким якорным темам». Это касается проекта технологической долины в Мичуринске на базе наукограда, о чём шла речь на недавней встрече губернатора Тамбовской области Александра Никитина с президентом России Владимиром Путиным. «Известно, что государство планирует создать технологические долины на базе 25 крупнейших университетов, и мичуринский вуз, расположенный в единственном наукограде аграрного направления, прекрасно подходит под эту идею», — говорит Александр Ганов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на встрече с Владимиром Путиным губернатор Александр Никитин подчеркнул, что важное значение для аграрно-промышленной отрасли имеют ведущиеся в регионе работы по созданию Федерального научного центра имени Мичурина, развивающего исследования в области садоводства и производства продуктов здорового питания. Александр Никитин выразил надежду на его интеграцию в научную и инновационную инфраструктуры, а также и в промышленное производство, имеющее хорошие наработки.

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«Вторая тема — новая индустриализация, базу для которой создают два индустриальных парка — государственный и частный, которым управляет швейцарская компания. Нам нужна поддержка для создания инфраструктуры на этих территориях. Третья тема связана с присвоением Котовску статуса территории опережающего развития, что не только даст налоговые и таможенные преференции, но и позволит структурировать экономику как самого Котовска, так и области. Мы доказали, что здесь уместно развивать химический кластер. Решение поставленных вопросов поможет Тамбовской области сделать рывок в экономическом развитии, создать сотни новых рабочих мест, увеличить уровень зарплат и прекратить отток экономически активного населения из региона», — говорит Александр Ганов.

Вице-губернатор Арсен Габуев обозначил ряд проблем по вопросам комплексной застройки территорий. Он озвучил идею тамбовских властей о размещении объектов социальной инфраструктуры — мини-детсадов, начальных классов, поликлининик — на первых этажах жилых домов. Это удешевляет данные объекты на 20%. Такое ноу-хау поддержано и в профильных министерствах. Однако подобные объекты не подходят под параметры типовых и не могут претендовать на федеральную поддержку. Презентация Арсена Габуева нацелена на устранение этого казуса. В профильном комитете положительно оценили тамбовскую идею и обещали серьезно ее изучить.

В комитете Совета Федерации по социальной политике рассмотрели предложения тамбовской делегации в сфере социальной политике и туризма.

Отметим, что 14 ноября состоится встреча губернатора Александра Никитина с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Они вместе посетят выставку Тамбовской области в стенах Совфеда и проведут «Час субъекта».