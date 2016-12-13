Астана, 13 декабря, 2016, 17:26 — ИА Регнум. Казахстан включен в список стран, в тюрьмах которых содержатся журналисты. Перечень составлен международным Комитетом защиты журналистов (КЗЖ) по результатам глобальной переписи журналистов в неволе. Согласно опубликованному сегодня, 13 декабря, отчету, по состоянию на 1 декабря 2016 года в тюрьмах разных стран мира находилось больше журналистов, чем в любой период с 1990 года, когда комитет начал вести свой учёт.

Publicdomainpictures.net В заточении

По данным комитета, в Казахстане сразу три журналиста лишились свободы из-за профессиональной деятельности. Это председатель Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев и его сын — генеральный директор информационного агентства КазТАГ Асет Матаев, осужденные 3 октября 2016 года на 6 и 5 лет лишения свободы соответственно. А также главный редактор казахстанской газеты Central Asia Monitor и директор информационно-аналитического интернет-портала Radiotochka. kz Бигельды Габдуллин, арестованный 17 ноября 2016 года по подозрению в вымогательстве финансовых средств у первых руководителей ряда государственных структур.

При этом отмечается, что по показателю арестованных работников СМИ абсолютным лидером является Турция.

«На фоне продолжающихся репрессий, которые усилились после неудавшегося государственного переворота в июле нынешнего года, как минимум 81 журналист в Турции лишён свободы в связи со своей профессиональной деятельностью; это, по данным КЗЖ, превышает количество журналистов, сидевших в тюрьмах в любой из стран мира в любой из отрезков времени с момента начала учёта. Турецкие власти предъявили каждому из этих журналистов — и ещё нескольким десяткам тех, чьё тюремное заключение КЗЖ не смог напрямую связать с их профессиональной работой — обвинения в антигосударственной деятельности», — говорится в отчете.

В КЗЖ отмечают, что, по данным на 1 декабря 2016 года, общее число журналистов в тюрьмах мира составило 259 человек против 199, находившихся за решёткой по всему миру в 2015 году. А предыдущий рекорд по этому показателю был установлен в 2012 году — тогда за решеткой отбывали наказание 232 работника СМИ.

Второе место в тройке лидеров стран, сажающих журналистов, занимает Китай — главный мировой тюремщик журналистов в 2014 и 2015 годах. На третьем, четвёртом и пятом местах расположились Египет, Эритрея и Эфиопия. Отмечается, что на общую долю стран, входящих в пятёрку «главных тюремщиков», приходится 68% журналистов, сидящих за решёткой по всему миру. В 2016 году в список тюремщиков также вошли страны Америки, имеющие четверых журналистов-узников.

Что касается постсоветских стран, то, помимо Казахстана, в этом списке оказались Азербайджан (5 журналистов), Узбекистан (5 журналистов), Россия (2 журналиста), Киргизия (1 журналист), Туркмения (1 журналист)

«Журналисты, собирающие и распространяющие информацию, выполняют работу по оказанию общественных услуг, и их права защищены международным законодательством. Поэтому мы шокированы тем, что столь много правительств нарушают свои международные обязательства, сажая журналистов в тюрьмы и подавляя критику. В авангарде этой авторитарной тенденции находится Турция. С каждым днём, проведённым турецкими журналистами в мучениях в тюрьме в нарушение собственных законов этой страны, международный авторитет Турции снижается», — комментирует результаты глобальной переписи исполнительный директор КЗЖ Джоэл Саймон.

Добавим, что почти две трети из 259 лишённых свободы по всему миру журналистов обвиняются в антигосударственной деятельности. Около 20% из них — фрилансеры, и этот процент постоянно уменьшается, начиная с 2011 года. Подавляющее большинство журналистов-заключённых были сотрудниками электронных и/или печатных, а примерно 14% — вещательных СМИ. По сообщениям из разных стран мира, более 20% журналистов, чьи имена вошли в тюремную перепись КЗЖ, имеют проблемы со здоровьем.

Отметим также, что КЗЖ использует термин «журналисты» применительно к людям, освещающим новости или комментирующим общественные события в средствах массовой информации, в том числе к сотрудникам печатных СМИ, фотокорреспондентам, радио‑ и тележурналистам, а также сотрудникам электронных СМИ. В ежегодной переписи узников тюрем, составляемой КЗЖ, фигурируют только те журналисты, в отношении которых точно установлено, что они лишились свободы в связи со своей профессиональной деятельностью. Перепись КЗЖ фиксирует тюремную статистику по состоянию на полночь 1 декабря 2016 года и указывает страну содержания, выдвинутые обвинения и редакцию СМИ, где работал каждый находящийся в неволе журналист. Она не включает данные о многих журналистах, которые отправлялись в тюрьмы в течение года, но были выпущены на свободу до 1 декабря.

Именно по этой причине в списке стран-тюремщиков не оказалась Белоруссия, правоохранительные органы которой на прошлой неделе задержали двух авторов ИА REGNUM Юрия Павловца (Николай Радов) и Дмитрия Алимкина (Алла Бронь), выступавших со статьями о внутренней политике, экономике и культуре Белоруссии, а также корреспондента ИА REGNUM в Минске Сергея Шиптенко.

Все трое подозреваются в разжигании межнациональной розни, а именно — в попытках «вбить клин» между народами России и Белоруссии.