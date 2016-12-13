Тамбов, 13 декабря, 2016, 17:21 — ИА Регнум. По решению главы администрации Тамбовской области Александра Никитина взнос на капитальный ремонт многоквартирных домов в 2017 году в регионе повышаться не будет, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Images Money Стоимость капитального ремонта

На днях Александр Никитин подписал постановление об утверждении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в регионе на 2017 год. В следующем году, как и сейчас, он составит 6,74 рубля за 1 кв. м в месяц, то есть повышаться не будет. Как отметил сегодня, 13 декабря, на пресс-конференции заместитель главы администрации области Игорь Кулаков, постоянный анализ ситуации, жесткий контроль за подрядчиками и новые подходы к взаимодействию между всеми участниками процесса стали основой принятого решения.

Глава администрации области Александр Никитин давал поручение Фонду ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тамбовской области вести более тщательную разъяснительную работу с населением для повышения уровня собираемости взносов на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. По словам Игоря Кулакова, это было сделано. Более того, Тамбовщина стала одним из первых регионов в стране, где был введен ряд нововведений, который помог не только повысить платежную дисциплину, но и сделать расходы на проведение капремонта более прозрачными. А значит, оставить на прежнем уровне и затраты на эти цели собственников имущества в многоквартирных домах.

В частности, в процесс отбора подрядчиков на выполнение работ по капитальному ремонту были включены представители управляющих компаний. Они же вошли в состав специальной комиссии, которая подписывает акт приема в эксплуатацию многоквартирных домов после капитального ремонта. Отметим, что впервые в этом году его стали подписывать в присутствии представителей прокуратуры. Перечисленные шаги помогли навести порядок в проектно-сметной документации, в которой цифры, порой, оказывались завышенными. «Подрядчики поняли: контроль за проведением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов усилился, причем значительно», — говорят региональные власти.

К тому же изменились и принципы расчета с подрядчиками. Для того, чтобы их работа была оплачена в полном объеме, она должна быть выполнена качественно и в срок. В этом году денежные выплаты были разделены на три части. Первую, в размере 30%, подрядчик получал в качестве предоплаты. Вторую, еще 30%, в момент завершения работ. А оставшиеся 40% ему перечислялись лишь после подписания акта приема в эксплуатацию многоквартирных домов после капитального ремонта членами комиссии. По словам Игоря Кулакова, платежная дисциплина населения находится на очень высоком уровне. Поэтому все участники процесса обязаны эффективно расходовать каждую копейку, заплаченную собственниками жилых помещений.

Ежемесячно Минстрой РФ готовит рейтинг регионов страны по собираемости взносов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Тамбовщина традиционно занимает высокие строчки в этом рейтинге. Так, по итогам октября 2016 года Тамбовская область замкнула десятку лучших из 85 регионов страны по этому показателю.

По данным Минстроя РФ, доля собираемости средств собственников на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на Тамбовщине составляет 88,55%.