Чебоксары, 13 декабря, 2016, 17:14 — ИА Регнум. Неосвоение порядка 2 млрд рублей средств дорожного фонда в Чувашии — следствие кадровой чехарды в правительстве региона и управленческо-организационные недоработки при работе с бюджетными средствами. С одной стороны, «просим деньги у федерального центра», а с другой стороны — «сидим на мешке с деньгами» и не можем их освоить. Столь расточительное отношение к деньгам в условиях кризиса — преступно. Такое мнение высказали в беседе с корреспондентом ИА REGNUM чувашские эксперты, комментируя 56-процентное освоение средств дорожного фонда республики по итогам 11 месяцев.

Данные Минтранса Чувашии

Напомним, объём средств дорожного фонда республики в 2016 году достиг порядка 4,659 млрд рублей. В том числе 4,5 млрд рублей предусмотрено на осуществление дорожной деятельности, из них по итогам 11 месяцев освоено 56% (или 2,537 млрд рублей). На начало декабря неосвоенными оставались более 1,96 млрд рублей.

В Минтрансе Чувашии рассчитывают, что освоение средств на осуществление дорожной деятельности по итогам 2016 года составит 80% (или 3,597 млрд рублей) — таким образом, неосвоенными могут остаться 905 млн рублей (при доходах республиканского бюджета за 11 месяцев в размере 36,88 млрд рублей). В Минтрансе Чувашии также рапортуют, что на эти средства в текущем году отремонтировано 195 км автомобильных дорог.

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Между тем, по результатам проверки госпрограмм по дорожной деятельности Счетной палатой РФ выявлена несбалансированность запланированных показателей по вводу автомобильных дорог в ряде регионов. В качестве наглядного примера приводятся Чувашия и Вологодская область. Так, в госпрограмме Чувашской Республики определено, что в 2013—2017 годах будет введено 127 км, а в 2018 — 2022 более 2 000 км. В Вологодской области в соответствии с госпрограммой в период с 2013 по 2020 годы запланирован ввод 56 км, а в последующие 2 года — 433 км. В ведомстве напоминают, что президентом РФ была поставлена задача по удвоению строительства и реконструкции автомобильных дорог к 2022 году, а для этого, в первую очередь, следует качественно спланировать дорожную деятельность.

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В целом, по данным СП, в 2015 году, как и в 2014-м, исполнение дорожных фондов в регионах РФ сложилось на уровне 86%. Основными причинами сложившейся называется длительность внутренних межведомственных согласовательных процедур и несвоевременное заключение госконтрактов с подрядчиками.

Комментируя ситуацию с неосвоением дорожных средств, лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» и член регионального штаба ОНФ Владислав Солдатов считает это следствием «постоянных кадровых перестановок» как в правительстве региона, так и в Минтрансе Чувашии. «Беда, что республика не может освоить средства дорожного фонда, хотя на дороги жители жалуются постоянно. К такой ситуации привели кадровая чехарда и недоработка правительства, особенно Минтранса и Минфина. Прежде всего, это вопросы к управленческо-организационной работе, неумению работать на опережение. С одной стороны, власти просят у федерации дать денег — а тут деньги есть, но освоить не могут. В условиях кризиса сидеть на мешке с деньгами — преступно», — считает политик, отмечая, что сейчас в муниципалитетах «каждую неделю проходит по несколько конкурсов на содержание, ремонт дорожного покрытия»: «Пытаются дотянуть хотя бы до 80%».

Преступно, потому что строительство дорог даёт кумулятивный эффект. С точки зрения экономики появляются подряды для бизнеса, сохраняются рабочие места и сдерживается безработица, своевременно выплачивается зарплата. Кроме того, развивается инфраструктура, которая в конечном счёте работает на человека, улучшение качества жизни.

Член чувашского штаба ОНФ, замдиректора общественной организации «Гражданская инициатива» Илья Васильев, курирующий проект «Дороги дороги», солидарен в том, что основная причина неосвоения средств — недостаточная управленческо-организационная работа чиновников. «Власти ссылаются на то, что крупнейший подрядчик — «Чувашавтодор» — находится в процедуре банкротства, поэтому пришлось переразыгрывать конкурсы. Также ссылаются на то, что остальные подрядчики не в состоянии сразу освоить такие объёмы. С чиновниками можно согласиться, но, с другой стороны, никто не мешал им привлечь подрядчиков из других регионов, ведь не в один же день разыгрываются все контракты», — говорит Илья Васильев.

Эксперт также обращает внимание на проблему неэффективного освоения средств и недостаточный контроль при строительстве дорог со стороны заказчика и подрядчика: данные факты выявляются в ходе рейдов «общественников».

Напомним, Михаил Резников возглавляет Минтранс Чувашии с июня 2016 года, ранее он восемь месяцев работал вице-премьером. Его предшественник Владимир Доброхотов продержался в министерском кресле восемь месяцев. Не всё ладно и в руководящем составе министерства, где регулярно меняются заместители министра — в частности, в августе ушёл в отставку проработавший девять месяцев Николай Максимов, в ноябре покинул должность проработавший два месяца челябинский чиновник Олег Козлов. Напомним также, что летом после разразившегося скандала покинул пост директор КУ «Чувашупрдор» Игорь Прусаков, которого поймали пьяным за рулём служебной машины — данное учреждение создано для реализации полномочий органов госвласти в сфере дорожного движения и на его работу из дорожного фонда выделяется в этом году 33,2 млн рублей.