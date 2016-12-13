Президент Грузии не примет участия в работе конституционной комиссии
Тбилиси, 13 декабря, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и его представители в работе конституционной комиссии, которая будет создана по инициативе парламента, участия не примут. Соответствующее заявление сделал начальник администрации президента Георгий Абашишвили.
Он пояснил, что порядок создания конституционной комиссии и подготовки проекта изменений в конституцию ни в самой Конституции, ни в других законодательных актах не расписаны. Соответственно, по оценке президента, комиссия, которую собирается создать парламент, — по своей сути является политической инициативой, в которой объединяются политические субъекты и профессиональные круги для достижения конкретных целей.
«Именно поэтому при формировании конституционной комиссии мы считали и считаем особенно важным обеспечение высокой легитимации, широкого участия, максимального политического доверия и консенсуса. Выдвинутое парламентом Грузии предложение о порядке создания конституционной комиссии, думаем, порождает немало вопросов. Представленный проект постановления однозначно лишен политического доверия и политической легитимации, демократичности рассмотрения вопросов и не ориентирован на достижение консенсуса. Более того, здесь больше акцентов на принятии единоличных и однопартийных решений. Соответственно, президент Грузии и представители президента воздержатся от участия в конституционной комиссии», — сообщил Абашишвили.
По его же информации, президент поддержит единственный конституционный, по его оценке, формат — всенародного обсуждения конституционных изменений.
По заявлению Георгия Абашишвили, позиция президента заключалась в том, что конституционная комиссия должна была стать гарантом высокой политической легитимации и широкого консенсуса. Именно это и предусматривала инициатива президента о создании конституционной комиссии под председательством трех высших должностных лиц — президента, премьер-министра и председателя парламента. Глава президентской администрации с сожалением отметил, что этого не произошло.
Напомним, что с первых же дней после вступления нового парламента в полномочия лидеры правящей партии «Грузинская мечта», заручившись конституционным большинством в парламенте, заговорили о необходимости доведения до конца конституционных изменений и более точного определения места и функций президента и порядка его избрания. Речь шла о переходе к избранию президента парламентом.
В ответ на такие заявления президент Георгий Маргвелашвили предложил создать конституционную комиссию под председательством трех высших должностных лиц и путем широкого обсуждения прийти к соглашению по проекту изменений в Конституцию.
Правящее большинство откликнулось на инициативу президента проектом постановления о создании государственной конституционной комиссии под руководством председателя парламента Ираклия Кобахидзе.
Поясняя причины такого решения, Кобахидзе заявил, что они проконсультировались по этому вопросу как с президентом, так и с администрацией правительства, и пришли к выводу, что обсуждение конституционных изменений по существу должно проходить в парламентском формате. Он привел и свои аргументы.
«Мы считаем, что логика существующей конституционной системы больше всего требует именно такого формата. Этот формат будет самым эффективным с точки зрения результатов. Наша конечная цель — пересмотр Конституции в таком виде, чтобы было обеспечено полное соответствие Конституции фундаментальным принципам, в том числе принципам распределения власти. Этот принцип в действующей Конституции не соблюдается. Наша задача — раз и навсегда сформировать такую конституционную систему, которая будет способствовать долгосрочному демократическому развитию страны», — заявил председатель парламента.
Он пообещал, что деятельность конституционной комиссии будет прозрачной, и участие в ней смогут принять все заинтересованные стороны. Особенное внимание Ираклий Кобахидзе собирается уделить мнению Венецианской комиссии и подчеркивает, что парламент учтет все замечания и негативные оценки, которые будут высказаны этой комиссией в отношении подготовленного проекта изменений в Конституцию.
Президент и его администрация ответили на эту инициативу парламента отказом, и Георгий Маргвелашвили обещает начать всенародное обсуждение изменений в Конституцию, на основании которого его администрация затем подготовит соответствующий проект конституционных изменений.
«Мы не только задействуем его (всенародное обсуждение), но и очень активно будем участвовать в нем. До сих пор все обсуждения, к сожалению, были формальными, а сейчас, мы задействуем их так, как надо, чтобы общество знало, какие изменения могут коснуться их конституционных прав», — заявил Абашишвили.
Решение президента уже негативно оценили представители правящей партии, по мнению которых, позиция президента неправильная. В правящей партии считают, что местом, где должны решаться вопросы конституционных изменений, является именно парламент, поэтому комиссией должен руководить именно председатель парламента. Президент же может принимать в работе комиссии участие через своих представителей. Депутаты парламентского большинства сожалеют, что Георгий Маргвелашвили от такой возможности отказывается. Неправильным считает отказ президента от участия в конституционной комиссии и ряд грузинских экспертов.