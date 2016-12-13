Тбилиси, 13 декабря, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и его представители в работе конституционной комиссии, которая будет создана по инициативе парламента, участия не примут. Соответствующее заявление сделал начальник администрации президента Георгий Абашишвили.

President.gov.ge Георгий Маргвелашвили (в центре)

Он пояснил, что порядок создания конституционной комиссии и подготовки проекта изменений в конституцию ни в самой Конституции, ни в других законодательных актах не расписаны. Соответственно, по оценке президента, комиссия, которую собирается создать парламент, — по своей сути является политической инициативой, в которой объединяются политические субъекты и профессиональные круги для достижения конкретных целей.

«Именно поэтому при формировании конституционной комиссии мы считали и считаем особенно важным обеспечение высокой легитимации, широкого участия, максимального политического доверия и консенсуса. Выдвинутое парламентом Грузии предложение о порядке создания конституционной комиссии, думаем, порождает немало вопросов. Представленный проект постановления однозначно лишен политического доверия и политической легитимации, демократичности рассмотрения вопросов и не ориентирован на достижение консенсуса. Более того, здесь больше акцентов на принятии единоличных и однопартийных решений. Соответственно, президент Грузии и представители президента воздержатся от участия в конституционной комиссии», — сообщил Абашишвили.

По его же информации, президент поддержит единственный конституционный, по его оценке, формат — всенародного обсуждения конституционных изменений.

По заявлению Георгия Абашишвили, позиция президента заключалась в том, что конституционная комиссия должна была стать гарантом высокой политической легитимации и широкого консенсуса. Именно это и предусматривала инициатива президента о создании конституционной комиссии под председательством трех высших должностных лиц — президента, премьер-министра и председателя парламента. Глава президентской администрации с сожалением отметил, что этого не произошло.

Напомним, что с первых же дней после вступления нового парламента в полномочия лидеры правящей партии «Грузинская мечта», заручившись конституционным большинством в парламенте, заговорили о необходимости доведения до конца конституционных изменений и более точного определения места и функций президента и порядка его избрания. Речь шла о переходе к избранию президента парламентом.

В ответ на такие заявления президент Георгий Маргвелашвили предложил создать конституционную комиссию под председательством трех высших должностных лиц и путем широкого обсуждения прийти к соглашению по проекту изменений в Конституцию.

Правящее большинство откликнулось на инициативу президента проектом постановления о создании государственной конституционной комиссии под руководством председателя парламента Ираклия Кобахидзе.

Поясняя причины такого решения, Кобахидзе заявил, что они проконсультировались по этому вопросу как с президентом, так и с администрацией правительства, и пришли к выводу, что обсуждение конституционных изменений по существу должно проходить в парламентском формате. Он привел и свои аргументы.

«Мы считаем, что логика существующей конституционной системы больше всего требует именно такого формата. Этот формат будет самым эффективным с точки зрения результатов. Наша конечная цель — пересмотр Конституции в таком виде, чтобы было обеспечено полное соответствие Конституции фундаментальным принципам, в том числе принципам распределения власти. Этот принцип в действующей Конституции не соблюдается. Наша задача — раз и навсегда сформировать такую конституционную систему, которая будет способствовать долгосрочному демократическому развитию страны», — заявил председатель парламента.

Он пообещал, что деятельность конституционной комиссии будет прозрачной, и участие в ней смогут принять все заинтересованные стороны. Особенное внимание Ираклий Кобахидзе собирается уделить мнению Венецианской комиссии и подчеркивает, что парламент учтет все замечания и негативные оценки, которые будут высказаны этой комиссией в отношении подготовленного проекта изменений в Конституцию.

Президент и его администрация ответили на эту инициативу парламента отказом, и Георгий Маргвелашвили обещает начать всенародное обсуждение изменений в Конституцию, на основании которого его администрация затем подготовит соответствующий проект конституционных изменений.

«Мы не только задействуем его (всенародное обсуждение), но и очень активно будем участвовать в нем. До сих пор все обсуждения, к сожалению, были формальными, а сейчас, мы задействуем их так, как надо, чтобы общество знало, какие изменения могут коснуться их конституционных прав», — заявил Абашишвили.

Решение президента уже негативно оценили представители правящей партии, по мнению которых, позиция президента неправильная. В правящей партии считают, что местом, где должны решаться вопросы конституционных изменений, является именно парламент, поэтому комиссией должен руководить именно председатель парламента. Президент же может принимать в работе комиссии участие через своих представителей. Депутаты парламентского большинства сожалеют, что Георгий Маргвелашвили от такой возможности отказывается. Неправильным считает отказ президента от участия в конституционной комиссии и ряд грузинских экспертов.