Нальчик, 13 декабря, 2016, 16:52 — ИА Регнум. В горах Кабардино-Балкарии потерялись туристы из Москвы. Информация о том, что на Эльбрусе заблудилась группа альпинистов, поступила в региональное управлении МЧС РФ сегодня, 13 декабря, во второй половине дня, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Николай Ярошенко. Шат-гора (Эльбрус). 1884

Как уточнили спасатели, предположительное место нахождения туристов — южный склон самой высокой горы Европы, высота 4100 метров над уровнем моря. Им на помощь выдвинулись пять спасателей.

Есть информация ряда СМИ, что в настоящее время альпинисты не сбились с пути, а укрылись в хижине, и их жизни ничто не угрожает.

«Они в тепле и безопасности, мы убеждаем их оставаться на месте, так как передвижение по склону Эльбруса из-за погодных условий сейчас опасно для жизни — сильный снегопад, практически нулевая видимость», — цитирует начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда Абдуллаха Гулиева «Интерфакс-Юг».

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В горах Кабардино-Балкарии погиб иностранный турист

Как сообщало ИА REGNUM, за десять месяцев 2016 года в горах Кабардино-Балкарии была проведена 281 поисково-спасательная операция. При этом удалось спасти 289 человек. Трагически завершилось путешествие в горы для 40 туристов. Еще два человека пропали без вести.

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