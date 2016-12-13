Рига, 13 декабря, 2016, 16:50 — ИА Регнум. В Латвии снижение уровня занятости в третьем квартале 2016 года по сравнению с третьим кварталом 2015 года было вторым самым большим в ЕС, свидетельствуют данные «Eurostat», сообщает LETA.

txd Флаг Латвии

За третий квартал занятость в Латвии снизилась на 1,5% — это больше всего в ЕС. Квартальный спад отмечен также в Эстонии (-1%), Болгарии (-0,7%), Литве (-0,4%), Швеции (-0,3%) и Италии (-0,1%). В Чехии число трудоустроенных за квартал не изменилось, а самый большой в ЕС прирост зарегистрирован в Португалии (+1,3%), Испании (+0,8%), Люксембурге (+0,7%), Ирландии, на Кипре и в Словакии (по +0,6%). Данные об изменении занятости за квартал в Румынии недоступны.

В свою очередь за 2016 год в Латвии и Эстонии число трудоустроенных жителей сократилось на 1,1%, хуже показатели только в Румынии (-1,4%). Немного лучше (-1%) — в Болгарии. По данным «Eurostat» в других странах ЕС занятость возросла. Больше всего число трудоустроенных за год увеличилось на Мальте (+3,8%), в Люксембурге (+3%), Ирландии и Испании (по +2,8%) и на Кипре (+2,7%). Также повысился на 1,5% уровень занятости в Литве. Также сообщается, что в среднем в ЕС занятость за год выросла на 1,1%, в еврозоне — на 1,2%, а по сравнению со вторым кварталом 2016 года занятость как в ЕС, так и в еврозоне возросла на 0,2%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в конце августа 2016 года в Латвии на учете в Государственном агентстве занятости состояло 75 664 безработных. Самая низкая безработица в конце августа была зарегистрирована в Рижском регионе — 5,2%, самая высокая — в Латгальском регионе — 17,5%. В Курземском регионе безработица составила 9,9%, в Видземском — 8,6%, в Земгальском — 7,4%.

Введение с 1 января 2017 года обязательных минимальных взносов соцстрахования со всех зарплат, в том числе для работников на неполную ставку, заставит предпринимателей ликвидировать десятки тысяч рабочих мест, считает руководитель Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш. Также представители малого бизнеса заявляют о возможном росте безработицы, в результате принятых Сеймом Латвии изменений в Законе об обязательном социальном страховании.

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