Стамбул, Турция, 13 декабря, 2016, 16:47 — ИА Регнум. Генеральное консульство Российской Федерации в Стамбуле (Турция) взято под усиленную охрану из-за проведения в городе антироссийских акций. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает телеканал RT со ссылкой на пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирину Касимову.

Istanbul.mid.ru Здание генерального консульства России в Стамбуле

Она рассказала, что у здания российского генконсульства в Стамбуле проходит акция протеста. Власти взяли здание под усиленную охрану во избежание правонарушений со стороны протестующих.

За последние сутки перед зданием генконсульства в Стамбуле прошли уже три антироссийские акции. В самой крупной из них приняли участие до 250 человек.

Митинги проводятся в связи с ситуацией в сирийском городе Алеппо.