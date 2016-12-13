Симферополь, 13 декабря, 2016, 16:45 — ИА Регнум. Нехватка специалистов в органах власти — одна из основных проблем крымских властей. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов в Москве во время панельной сессии «Инвестируй в Крым» в рамках Дня Республики Крым на площадке «Деловой России», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении информации и пресс-службы главы Республики Крым.

Рембранд ван Рейн. Групповой портрет чиновников

«Сергей Аксёнов подчеркнул, что основной проблемой сейчас является отсутствие в достаточном количестве квалифицированных кадров в органах государственной власти», — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам главы республики, главная задача властей — в обеспечении возможности сопровождения каждого инвестиционного проекта. Для этого и нужны профессионалы.

«Понимаем, как непросто сегодня инвестору, который заходит работать в республику — новые правила и условия. Считаем, что Крым — чистая площадка, на которой можно с нуля создать комфортный инвестиционный климат, один из лучших в Российской Федерации», — отметил Аксёнов.

Глава Крыма попросил участников дискуссии указывать слабые места, которые они видят в системе работы исполнительных органов власти полуострова. «Готовы реагировать на все предложения и замечания, поступающие от инвесторов, — сказал Сергей Аксёнов. — Мы настроены на результат, поэтому приветствую любые инструменты, которые будут задействованы в реализации инвестиционных проектов».

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму местные власти не смогли освоить бюджеты и некоторые регионы пытаются неэффективно потратить деньги в конце года. Так, власти Феодосии в срочном порядке организовали тендер на закупку шести вип-автомобилей за 10 млн рублей, но тендер отменил глава республики.

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