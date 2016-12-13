Саратов, 13 декабря, 2016, 16:43 — ИА Регнум. 13 декабря в Ленинском районе Саратова на проспекте 50 лет Октября на остановке «Вишневая» от основного трамвая сошел с рельсов прицепной вагон № 1003 и врезался в световую опору, сообщает ИА REGNUM.

Alexander Chebanenko Саратовский трамвай

По предварительным данным 9 человек госпитализированы в состоянии легкой степени тяжести. МУПП «Саратовгорэлектротранс» проводит служебное расследование, причина и виновные лица устанавливаются. Полная проверка должна быть проведена в течение 5 календарных дней, уточнили в пресс-службе мэрии.

По словам главы города Валерия Сараева, первая городская больница оперативно откликнулась на происшествие, участники ДТП размещены в палатах, осуществлена диагностика, в том числе компьютерная, здоровья пациентов. Он дал поручение держать ситуацию на контроле до полного выздоровления всех обратившихся за помощью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 ноября 2016 года губернатор Валерий Радаев участвовал в экскурсии на ретро-трамвае. В районе 4-й Дачной трамвай сошел с рельсов. Глава региона и сопровождавшая его свита не пострадали.