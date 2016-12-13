Мурманск, 13 декабря, 2016, 16:37 — ИА Регнум.



Brian Burnell Вице-адмирал Кулаков

Большой противолодочный корабль (БПК) «Вице-адмирал Кулаков» выполнил задачи дальнего похода и прибыл в Североморск. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного флота.

«Дальний поход БПК «Вице-адмирал Кулаков» продолжался 60 дней, — прокомментировал начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. — За это время североморцы оставили за кормой более 14 000 морских миль».

Как сообщал ИА REGNUM Серга, в Средиземное море БПК «Вице-адмирал Кулаков» выполнял задачи в составе корабельной авианосной группы Северного флота.

«В ноябре этого года экипаж российского противолодочного корабля оказал помощь терпящему бедствие украинскому судну, отбуксировав его на расстояние около 140 миль», — напомнил представитель флота.

Отметим, поход в Средиземное море стал третьим по счёту дальним походом для экипажа БПК «Вице-адмирал Кулаков» в 2016 году. Всего экипаж большого противолодочного корабля провел в море без малого 9 месяцев — 265 суток.

«По итогам выполнения задач дальнего похода, ряд военнослужащих экипажа большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» представлены к награждению государственными и ведомственными наградами», — добавил Серга.