Москва, 13 декабря, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Минздрав России разработал проект постановления, которым предполагается изменить правила государственной регистрации предельных отпускных цен производителей на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП), правила ведения госреестра таких препаратов. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

PublicDomainPictures Таблетки

Минздрав России разработал проект постановления, которым предполагается внести изменений в правила государственной регистрации предельных отпускных цен производителей на жизненно важные лекарственные препараты (ЖНВЛП), правила ведения государственного реестра предельных отпускных цен производителей ЖНВЛП и методику расчета предельных отпускных цен при их государственной регистрации и перерегистрации на ЖНВЛП. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

В частности, уточняется применение и значения понижающих коэффициентов к зарегистрированным ценам на «референтные лекарственные препараты для воспроизведенных и биоаналоговых лекарственных препаратов с учетом ценовых групп, в том числе для лекарственных препаратов производства государств-членов Евразийского экономического союза».

Кроме того уточняется порядок подачи заявления о снижении предельной отпускной цены, предусматривающий возможность его одновременной подачи с заявлением о внесении изменений в реестровую запись о государственной регистрации предельной отпускной цены, предусмотренным правилами ведения госреестра.

Читайте также: ФАС России подготовила поправки в закон об обращении лекарств

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, касающихся создания информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере закупок медицинских препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Читайте также: Дмитрий Морозов: необходимо стандартизировать перечень закупаемых ЖНВЛП