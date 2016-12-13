Чита, 13 декабря, 2016, 16:33 — ИА Регнум. Школы в Балейском районе Забайкальского края были вынуждены отказаться от предоставления бесплатного питания учащимся из-за отсутствия финансирования.

Cenya Glova Школьная столовая

По словам представителя одной из школ, детей, получавших бесплатное питание, перестали кормить с 12 декабря. «Руководство муниципалитета объясняет это тем, что отсутствует финансирование из регионального бюджета. На период с сентября по декабрь были выделены средства только за сентябрь, и те пришли только в ноябре, а дальше денег не ожидается. В районе остались одна-две школы, которые до сих пор бесплатно кормят детей, накапливая долги», — цитирует «Забмедиа» представителя преподавательского коллектива школы.

Платное питание ребенка обходится в сумму около 200 рублей в неделю. Сейчас имеет возможность питаться только одна седьмая часть учащихся.

Между тем власти региона признали, что такая проблема существует. «Да, такие задержки есть, и они связаны с финансовыми трудностями бюджета. Я понимаю всю значимость и важность бесплатного питания детей-сирот и детей из малообеспеченных семей. Но все-таки приоритет здесь я отдаю на исполнение социальных обязательств в плане выплаты заработной платы. Такой приоритет сохранится и в 2017 году», — подчеркнула губернатор края Наталья Жданова.

По ее словам, «правительство будет работать в направлении увеличения дотаций на нужды общеобразовательных учреждений».

Справка: Балейский район расположен на востоке Забайкальского края, занимает территорию 4910,9 кв. км. Административный центр — г. Балей. Численность населения Балейского района на 1 января 2016 года составляет 18 692 человека (сельского— 7105, городского— 11 587).

Согласно информации из инвестиционного паспорта, в Балейском районе есть 15 общеобразовательных школ, в том числе одна начальная общеобразовательная школа и четыре филиала школ. Число учащихся в общеобразовательных школах — 2425 человек. В графе «Затраты по отрасли «Образование» значится сумма в размере 347,0 млн руб.