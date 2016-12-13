Тула, 13 декабря, 2016, 16:31 — ИА Регнум. Около 140 мероприятий в области обращения с отходами, водопользования и лесопользования, особо охраняемых природных территорий, наилучших доступных технологий планируется провести в Тульской области в 2017 году, который объявлен Годом экологии. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона, рассказал журналистам министр экологии и природных ресурсов Тульской области Юрий Панфилов 13 декабря.

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Как пояснил министр, некоторые из запланированных проектов включены в федеральный план экологических мероприятий.

«Работа министерства будет строиться в рамках программы социально-экономического развития региона до 2021 года, в которой много внимания уделено вопросам экологии», — отметил Юрий Панфилов.

В числе основных экологических мероприятий, запланированных на будущий год в регионе, в частности, вошел старт пилотного проекта по раздельному сбору бытовых отходов, будет налажена система обращения с опасными отходами у населения. Также запланирована реализация проекта по внедрению раздельного сбора мусора в муниципальных образованиях Тульской области, который осуществляется общественными организациями совместно с муниципальными образованиями области. В будущем году в регионе намерены избавиться и от несанкционированных свалок, а также приступить к строительству межмуниципального объекта в области обращения с коммунальными отходами. В Киреевском районе в рамках национального проекта «Чистая страна» будут утилизированы накопленные с 2000 года ртутьсодержащие отходы.

На 2017 год запланировано появление новой особо охраняемой природной территории регионального значения — этот статус получит большой участок засечного леса с карстовыми болотами между посёлком Озёрный и деревней Ломинцево, расположенный в черте «Большой Тулы» на границе со Щекинским районом.

Кроме того, в области продолжится работа по развитию современной парковой инфраструктуры и начнется обустройство экологической тропы «Малиновая засека» в посёлке Косая Гора.