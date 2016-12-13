Брянск, 13 декабря, 2016, 16:27 — ИА Регнум. В Брянской области в суд передано дело в отношении 35-летней женщины и ее 29-летнего сожителя, которые обвиняются в разбойных нападениях на пенсионерок. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Брянской области, они убили двух женщин и причинили тяжкий вред здоровью еще одной.

Rrnews.ru Суд

По версии следствия, деятельность обвиняемых началась в 2015 году — правда, первое преступление женщина совершила одна. 13 сентября она пришла к 86-летней пенсионерке и обманом попала в дом. После этого она два раза ударила ее металлическим предметом по голове, набросила на шею удавку и узнала таким образом, где лежат деньги. Похитить удалось 83 тысячи рублей. После этого обвиняемая оставила на зажженной газовой плите чайник, надеясь, что произойдет взрыв. Однако родственники пенсионерки пришли раньше, и трагедии удалось избежать.

Очередные преступления произошли в декабре 2015 года и феврале 2016-го. Женщина и ее сожитель убили двух пенсионерок: 81-летнюю и 79-летнюю. Добыча оказалась куда меньше: в первом случае 16 тысяч рублей, а во втором — золотая сережка и 2,5 тысячи рублей.

«В зависимости от роли каждого они обвиняются в разбойных нападениях на трех пожилых женщин, совершенных с незаконным проникновением в жилище, убийстве двух потерпевших и покушении на убийство (п. п. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 4 ст. 162 УК РФ)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас расследование уголовных дел завершено. Вскоре дело будет направлено в суд.