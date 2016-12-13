Соликамск, Пермский край, 13 декабря, 2016, 16:23 — ИА Регнум. На территории Соликамского района Пермского края 13 декабря в 16:20 местного времени (14:20 мск) поступила информация об аварийном отключении теплоснабжения. По оперативным данным, под отключение попадает два населенных пункта, 795 человек, три социально-значимых объекта. Причина отключения — повреждение подземного газопровода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Josh Wedin Батарея отопления

В настоящее время на месте работают аварийный службы, ведутся восстановительные работы.

По данным «Газпром газораспределение Пермь», причиной аварии стали несанкционированные земляные работы, проводимые третьими лицами. Из-за ошибки рабочих произошло механическое повреждение подземного газопровода высокого давления, сообщает телеканал «РифейПермь».

По данным синоптиков, в течение дня (13 декабря) в Соликамске столбик термометра на 14−15 градусов ниже ноля.