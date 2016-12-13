Курск, 13 декабря, 2016, 16:20 — ИА Регнум. В Курске собирают материалы для возбуждения уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины, который спаивал собственного несовершеннолетнего ребенка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

jarmoluk Алкоголь

Мужчина разведен с женой и живет у матери в областном центре, не работает и злоупотребляет спиртными напитками. Его бывшая жена с их общим сыном 2000 года рождения живет в городе Щигры. При этом подросток часто оказывался предоставлен сам себе и постоянно приезжал в Курск к отцу. Деньги, которые ребенку давала бабушка на покупку продуктов, отец и сын тратили на алкоголь.

За два месяца полицейские задокументировали четыре факта совместного распития ими спиртного. За это время подросток успел попробовать не только водку и портвейн, но и разведенный водой спиртовой антисептик из аптеки. Употребляли алкоголь зачастую прямо на улице. Мальчик перестал посещать свою вечернюю школу.

Сейчас отец мальчика не видит проблемы в сложившейся ситуации, а мать отказывается идти на контакт с инспекторами ПДН, которые пытаются с ней связаться. В рамках проведения проверки, спиртосодержащую жидкость с последнего семейного застолья изучают эксперты, чтобы выяснить, не представляет ли она опасности для человеческого организма.

На основании собранных материалов будет возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий». Отцу подростка может быть назначено наказание в виде обязательных или исправительных работ, ареста на срок от трех до шести месяцев либо лишения свободы на срок до четырех лет.